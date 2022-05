Brann med sliteseier over Riise og Avaldsnes

Brann måtte virkelig kjempe for tre poeng, noe som ikke var tilfellet da laget rundspilte Avaldsnes og vant 10-0 for to uker siden.

John Arne Riises kvinner forsvarte seg heroisk mot slutten, men klarte ikke å avverge at Hansen banket inn den avgjørende scoringen da et innlegg endte hos 24-åringen to minutter på overtid.

Seieren gjør at Brann fortsatt holder grep om tabelltoppen. Lørdag spilte Vålerenga og Rosenborg uavgjort, og det gjør at Brann har henholdsvis fire og åtte poeng ned til Oslo-klubben og trønderne. Vålerenga har derimot én kamp mindre spilt.

Avaldsnes i ledelsen

Cille Nilssen sendte Avaldsnes i føringen med et flott skudd fra 17 meter etter 20 minutter spilt. Skuddet traff pannebrasken til Brann-stopper Guro Bergsvand, noe som muligens var avgjørende for at ballen endte i mål.

Brann slo derimot tilbake noe før pause. Svakt forsvars- og keeperspill gjorde at Elisabeth Terland til slutt fikk satt inn utligningen.

I det 92. minutt var snuoperasjonen et faktum, og Brann-spillerne kunne slippe jubelen løs, mens Avaldsnes fortvilte.

LSK-seier over Stabæk

Tre poeng ble det også til LSK Kvinner over Stabæk. Scoringer signert Fiona Warts og Andrea Willman i kampens første kvarter holdt til 2-0-seier for gultrøyene som kjemper om en plass i sluttspillet for ligaens fire beste lag.

Nadia Pinto ga Røa en tidlig ledelse over Arna-Bjørnar, men Karoline Heimvik Haugland snudde kampen for bergenserne med to nettkjenninger. Ledelsen varte derimot ikke lenge før Tuva Espås fastsatte sluttresultatet til 2-2 etter 68 minutter.

Anna Aahjem scoret kampens eneste mål da Lyn slo Kolbotn 1-0 på Sofiemyr. Trafikkproblemer gjorde at kampen ble forsinket med 20 minutter.

Toppserien kvinner søndag, grunnserien, 12. runde:

Avaldsnes – Brann 1-2 (1-1)

Mål: 1-0 Cille Nilsen (19), 1-1 Elisabeth Terland (37), 1-2 Tuva Hansen (90).

346 tilskuere.

LSK Kvinner – Stabæk 2-0 (2-0)

Mål: 1-0 Fiona Worts (12), 2-0 Andrea Wilmann (14).

197 tilskuere.

Røa – Arna-Bjørnar 2-2 (1-1)

Mål: 1-0 Nadia Pinto (1), 1-1 Karoline Heimvik Haugland (11), 1-2 Haugland (62), 2-2 Tuva Espås (67).

129 tilskuere.

Kolbotn – Lyn 0-1 (0-1)

Mål: 0-1 Anna Aahjem (16).

Spilt lørdag: Vålerenga - Rosenborg 1-1.