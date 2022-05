Nærbø med sensasjonell håndballtriumf – vant europacupfinalen

Nærbø debuterte i Europa i oktober og kunne slippe jubelen løs for en fantastisk europacupseier i den avgjørende finalekampen i Romania.

Nærbø hadde 29-25 å gå på fra det første oppgjøret mot Baia Mare, men sto foran en tøff oppgave på bortebane i heksegryta i Romania.

Baia Mare vant seks av seks hjemmekamper på veien til finalen i turneringen, men slet foran egne fans i den avgjørende finalekampen. Til slutt måtte de innse at det ble tap både på hjemmebane og i finalen sammenlagt.

Istedenfor ble det finaleseier for Nærbø, som kommer fra et tettsted med en befolkning på vel 7000 mennesker. Triumfen ble en flott avskjed for lagets danske trener Heine Jensen, som blir trener for ØIF Arendal neste sesong.

– Jeg er veldig glad og stolt av spillerne. Vi gjorde en fantastisk jobb i dag. Vi kommer hit og prøver ikke bare å forsvare ledelsen, men også vinne kampen. Jeg trenger noen dager på å forstå hva som har skjedd, men akkurat nå er jeg veldig, veldig glad, sa Jensen i et intervju vist på Viaplay.

Målfattig og ampert

Baia Mares målvakt Anton Terekhov var i det umulige hjørnet i starten av oppgjøret, men Nærbø-keeper Vegard Bakken Øien responderte med flere viktige redninger for det norske bortelaget.

Etter et kvarters spill gikk Nærbø opp i 4-3-ledelse og seks minutter senere hadde ledelsen blitt økt til tre mål for det norske laget.

Den fordelen beholdt Nærbø inntil det gjensto 20 minutter av kampen, da Baia Mare prøvde å sette inn en sluttspurt. Det ble veldig ampert mellom lagene da Baia Mare reduserte til 18-19 etter 43 minutter og kampen så ut til å vippe i rumenernes favør.

Men Nærbø brukte tiden til hjelp og et stresset hjemmelag pådro seg dumme utvisninger mot slutten av kampen. Det sørget til slutt for den første norske europacuptittelen i håndball for menn siden Drammen vant turneringen i 1996.

Tord Haugseng ble toppscorer for Nærbø med sju mål, mens søskenbarnet Andreas Horst Haugseng bidro med seks nettkjenninger.

Slo ut Drammen

Sistnevnte er klar for topplaget i den norske eliteserien, Elverum, neste sesong. Nærbø endte på 5.-plass i grunnserien og røk ut i semifinalen i sluttspillet mot Elverum med tre strake tap.

Men i europa har Nærbø prestert på toppnivå og sikret en fantastisk triumf i europacupen.

Europacupen er på nivå tre i EHFs turneringssystem, rangert bak mesterligaen og europaligaen. Den er ikke åpen for lag fra de ni høyest rangerte nasjonene.

Også i åttedelsfinalen fikk Nærbø rumensk motstand. Da slo nordmennene ut CSM Foscani med 67-58 sammenlagt, tross et bortetap i Romania.

I kvartfinalen fikk Nærbø walkover mot hviterussiske SKA Minsk, før det ble helnorsk semifinale mot Drammen.

Nærbø tapte første kamp 27-30, men vant med samme sifre i returoppgjøret. Dermed måtte semifinalen avgjøres med straffekastkonkurranse, der trakk Nærbø det lengste strået.





