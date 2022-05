Formsterke Strømsgodset senket Viking – Berisha-dobbel til ingen nytte

Mens Viking har begynt å gi fra seg poeng utover i sesongen, har Godset funnet seiersformen. Med lørdagens 3-2-seier har drammenserne vunnet fire av sine fem siste kamper.

Johan Hove er også i kjempeform. Han scoret sitt sjette mål på like mange kamper da han banket inn 1-0 etter 22 minutter.

– Jeg har fått meg et par assist også. Det er deilig at det har begynt å løsne der, sa Hove til Discovery etter kampen.

Viking har følt seg snytt for straffe de to siste serierundene, men fikk endelig muligheten fra straffemerket like før hvilen. Veton Berisha sørget for uavgjort til pause, men et mål fra Lars-Jørgen Salvesen og en straffescoring fra Herman Stengel sendte Godset opp i 3-1 tidlig i 2. omgang.

Berisha ble tomålsscorer etter 71 minutter, men Viking ble et nummer for små mot et hjemmelag fulle av selvtillit.

Fotballpause

Neste serierunde i Eliteserien er først om tre uker. Selv om laget hans er i kanonform, tror Strømsgodset-trener Håkon Wibe-Lund at de kan ha godt av fotballpausen.

– Det har vært tøft med kamper, så jeg tror det er greit å kunne koble av litt, sa Wibe-Lund.

Han kunne uansett se seg fornøyd med siste kamp før ferien.

– Jeg synes vi skal straffe dem enda hardere i første omgang, men det er en kjempemoral hos gutta igjen. Jeg synes vi har ganske bra kontroll på et Viking-lag som jeg synes er et bra fotballag.

Viking-trener Morten Jensen var derimot langt fra fornøyd med eget lag etter kampen.

– De fighter oss ut av stilen. Det er usedvanlig mye slurv fra oss. Det er ulikt det Viking-laget vi pleier å være, sa Jensen.

Siddisene er to poeng bak Lillestrøm på toppen av tabellen, men romerrikingene har to kamper til gode. Vikings neste kamp er hjemme mot Sandefjord 19. juni. Dagen før spiller Strømsgodset borte mot Sarpsborg.

Omdiskutert

Lørdagens kamp kunne fort fått en helt annen karakter. Viking misbrukte en kjempesjanse etter bare tre minutter da Harald Nilsen Tangen headet utenfor fra god posisjon, før Strømsgodset tok over initiativet i kampen.

Hjemmelaget viste fram kontringsstyrken sin og sendte to skremmeskudd Vikings vei før ledermålet til Hove kom.

Kreshnik Krasniqi og Salvesen misbrukte sine sjanser, men Hove var kontant i avslutningsøyeblikket da han fikk muligheten.

Men til pause var stillingen 1-1 etter Berishas utligning fra straffemerket. Spissen ble taklet av Gustav Valsvik etter å ha avsluttet like utenfor. Dommer Svein Tore Sinnes mente forseelsen var nok til å dømme straffe, til store protester fra Godset-spillerne. Valsvik fikk gult kort for protestene.

– Den er klinkeklar, men det er unødvendig. Han tar meg etter jeg har skutt, sa Berisha til Discovery om straffen etter 1. omgang.

Fartsfylt

Spissen var langt fra fornøyd med Vikings innsats før pause og følte at laget allerede hadde tatt ferie. Berisha mente det skulle rettes opp i pausepraten, men Viking gjorde flere enkle feil like etter hvilen.

Det utnyttet Strømsgodset. På kampens åpningsmål var Salvesen servitør og Hove målscorer, men på 2-1-målet var rollene snudd. Hove la inn til Salvesen som sendte Godset tilbake i føringen på halv volley.

Vondt ble til verre for Viking like etter, da Sondre Bjørshol handset i egen boks. Stengel var sikkerheten selv fra elleve meter.

Viking slet med å komme inn i kampen igjen, men våknet til livs igjen da Berisha reduserte til 2-3. Innbytter Kevin Kabran fant spissen foran mål og Berisha satte sitt åttende mål for sesongen.

Han må vente litt til på sitt niende, men var nær ved å sikre hat trick og Viking-poeng fem minutter før slutt, da han fikk heade upresset i feltet etter en corner. Viljar Myhra fikk raskt opp armene, dyttet ballen i tverrligger og ut. Det reddet tre poeng for Godset.

Eliteserien menn lørdag, 9. runde:

HamKam – Odd 1-2 (0-2)

Briskeby stadion: 3340 tilskuere.

Mål: 0-1 Milan Jevtovic (str. 23), 0-2 Tobias Lauritsen (27), 1-2 Vegard Kongsro (45).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Fredrik Sjølstad, HamKam, Conrad Wallem, Milan Jevtovic, Solomon Owusu, Odd.

Rødt kort: Fredrik Sjølstad (42), HamKam.

HamKam (3-4-2-1): Nicholas Hagen – Halvor Rødølen Opsahl (Yuriy Yakovenko fra 81.), Hasan Kurucay (Fernán Faerron fra 90.), Vetle Skjærvik – Aleksander Melgalvis, Fredrik Sjølstad, Emil Sildnes (Eduards Daskevics fra 72.), Vegard Kongsro (Amin Nouri fra 81.) – Kristian Eriksen, Jonas Enkerud – Pål Alexander Kirkevold (Kristian Onsrud fra 45.).

Odd (4-3-3): Leopold Wahlstedt – Gilli Rólantsson, Odin Bjørtuft, Steffen Hagen, Josef Baccay – Conrad Wallem, Solomon Owusu, Joshua Kitolano – Mikael Ingebrigtsen (Filip Rønningen Jørgensen fra 58.), Tobias Lauritsen, Milan Jevtovic (Syver Aas fra 83.).

Strømsgodset – Viking 3-2 (1-1)

Marienlyst stadion: 5124 tilskuere.

Mål: 1-0 Johan Hove (21), 1-1 Veton Berisha (37), 2-1 Lars-Jørgen Salvesen (51), 3-1 Herman Stengel (56), 3-2 Berisha (70).

Dommer: Svein Tore Sinnes, Flekkefjord.

Gult kort: Gustav Valsvik, Lars-Christopher Vilsvik, Strømsgodset, Viljar Vevatne, Shayne Pattynama, Viking.

Strømsgodset (4-2-3-1): Viljar Myhra – Lars-Christopher Vilsvik, Ari Leifsson, Gustav Valsvik, Thomas Grøgaard – Herman Stengel, Kreshnik Krasniqi – Halldor Stenevik, Johan Hove (Jack Ipalibo fra 86.), Ole Enersen (Tobias Gulliksen fra 45.) – Lars-Jørgen Salvesen (Fred Friday fra 76.).

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Sondre Bjørshol, Gianni Stensness, David Brekalo (Viljar Vevatne fra 61.), Sebastian Sebulonsen – Harald Tangen (Shayne Pattynama fra 61.), Markus Solbakken (Kristoffer Løkberg fra 61.), Samúel Fridjónsson – Niklas Sandberg (Kevin Kabran fra 66.), Veton Berisha, Yann-Erik de Lanlay (Daniel Karlsbakk fra 66.).