Finland finaleklar etter thrilleroppgjør mot USA i ishockey-VM

USA startet best og åpnet målkontoen kun minuttet ut i oppgjøret ved Nate Schmidt. Drøye kvarteret senere sørget Miro Heiskanen for at lagene var like langt.

Etter en jevn første periode, festet vertene grepet tidlig i 2. periode. Det ga gevinst da Sakari Manninen sendte Finland opp i 2-1 i overtall etter fire minutter. Sean Farrell svarte umiddelbart for USA, men finnene tok nok en gang føringen ti minutter ut i perioden etter mål fra Sami Vatanen.

I siste periode satte Joel Armia inn 4-2 etter fem minutter, før Adam Gaudette reduserte drøye tre minutter før full tid. Amerikanerne tok ut keeperen og jaget redusering, men finnene holdt unna til. Dermed er «Løvene» kun én kamp unna å hente VM-gullet på hjemmebane.

Den andre semifinalen mellom regjerende verdensmester Canada og Tsjekkia spilles senere lørdag. Både bronsekampen og finalen spilles søndag i Tammerfors.