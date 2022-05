Ekstra vakthold i intens landslagssamling

Det bekreftet han på pressekonferansen foran oppgjørene i nasjonsligaen i juni.

– Det er ikke noe hokus pokus, det er ikke kun på grunn av ham (Haaland). Det er like mye for oss som reiser sammen med ham. Det går på at vi har noen ekstra vakter med oss, eller dit vi kommer, sa Solbakken.

– Det er vel sånn det fungerer også på de hotellene vi er på, så alt går riktig for seg, fortsatte han.

Det kom også opp at Det europeiske fotballforbundet gjeninnfører såkalt «mixed zone» etter kampene som kommer. Solbakken antydet at Haaland vil bli passet på gjennom pressesonen.

– Jeg tror ikke han går naken gjennom der, men vi får se. Morten (Morisbak Skjønsberg, medieansvarlig) tar seg av det, sa Solbakken.

Spydspiss ute

Solbakken vil ikke snakke ned Serbia selv om de kommer til oppgjøret i nasjonsligaen uten Juventus-stjernen Dusan Vlahovic.

Vlahovic måtte melde forfall til samlingen grunnet skade. Vlahovic startet sesongen for Fiorentina, men etter en strålende høstsesong meldte han overgang til Juventus i januar. Totalt står han med 29 mål på 45 kamper i alle turneringer i sesongen som var.

– Det offensive arsenalet deres er veldig bredt, sa Solbakken på pressekonferansen foran oppgjøret, og ramset opp blant andre Fulham-spiss Alexandar Mitrovic og Lazios Sergej Milinkovic-Savic.

Mitrovic scoret 43 mål på 44 kaper i ligaen den foregående sesongen, og skal spille Premier League med laget kommende sesong.

Intenst

Norge skal gjennom fire kamper på elleve dager i nasjonsligaen. Først venter Serbia i Beograd 2. juni. Etter det går turen til Sverige tre dager senere, før samlingen avsluttes med kamper mot Slovenia (9/6) og Sverige (12/6) på Ullevaal.

– Det blir usedvanlig intenst. Etter en lang sesong er det usedvanlig at det kommer fire landskamper. Det er likt for alle. Det gjelder at vi greier å slappe av og at det ikke blir for mye greier rundt, sa Solbakken.