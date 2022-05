Casper Ruud endelig videre til fjerde runde i Roland-Garros – reiste seg etter kollaps

Det ble en maktanstrengelse, men endelig klarte Ruud å ta seg videre fra tredje runde. Spørsmålet er hvor mye en tung femsetter kostet og hvor mye krefter Ruud har igjen.

Sonego, som er rangert som nummer 35 i verden, gjorde livet surt for Ruud på rødgrusen i Paris.

For etter en god start og seier i åpningssettet for nordmannen, herjet Sonego til tider med Norges store tennishåp. Italieneren utlignet etter tie break i det andre settet og var knusende overlegen i det tredje. Så kviknet Ruud til igjen.

Et jevnt fjerde sett gikk nordmannens vei med servebrudd på stillingen 5-4 da settet gikk mot tie break. Det sørget for 6-4 til Ruud, 2-2 i sett og et avgjørende femte sett.

Nordmannen hadde fått kampen i sitt spor og tok ledelsen 3–1 i siste sett da han brøt Sonegos serve igjen. Det var fordelen Ruud trengte til å sikre seieren etter godt over tre krevende timer med tennis.

Ruud vant med settsifrene 6-2, 6-7 (3-7), 1-6, 6-4, 6-3.

I fjerde runde møter Ruud polske Hubert Hurkacz. Vinner Ruud den kampen venter mest sannsynlig fjorårets finalist i Roland-Garros, Stefanos Tsitsipas, i kvartfinalen.

Åpnet godt

Grus er favorittunderlaget til Ruud, men det var ikke mye som stemte for nordmannen i lørdagens kamp.

Det åpnet riktignok godt for Ruud, som vant forholdsvis enkelt i det første settet. Snarøya-gutten brøt til 4-2 og etter å ha servet inn 5-2, sørget et nytt brudd for 6-2 i første sett.

Andre sett åpnet også jevnt, men denne gangen var det Sonego som skulle bryte først. Italieneren gikk opp til 4-3-ledelse og hadde serven på stillingen 5-4, men Ruud slo tilbake og reddet tie break.

Tiebreaket åpnet jevnt, men da Ruud ga fra seg poeng to server på rad fikk Sonego settball. Italieneren lot seg ikke be to ganger og utlignet til 1-1 i sett.

Hentet seg inn

I det tredje settet var det klasseforskjell da Sonego lekte med sin norske motstander. Ruud fikk riktignok en breakball i det første gamet, men Sonego holdt hodet kaldt og gikk oppskriftsmessig opp i ledelsen på egen serve.

Deretter vant italieneren fem strake sett, før Ruud endelig vant et game igjen. Det ble bare pynt på resultatet i tredje sett, som Sonego vant 6-1.

I det fjerde settet hentet Ruud seg inn igjen, men servebruddet lot vente på seg. Etter å ha gått ni strake game uten en eneste bruddball noen vei, fikk Ruud tre settballer på Sonegos serve på stillingen 5-4. På andre forsøk sikret Ruud brudd og utligning til 2-2 i sett.

I det femte settet hadde Ruud momentumet fra start. Etter han brøt serven til Sonego serverte nordmannen et blankt servegame selv og gikk opp til 4-1. Sonego prøvde det han kunne for å fyre opp seg selv og et splittet publikum, men Ruud holdt unna og kunne juble for seieren til slutt.

Hurkacz neste

Neste motstander for Ruud er polske Hurkacz, som enkelt tok seg videre i sin kamp mot belgiske David Goffin. Hurkacz vant kampen med tre strake sett, med sifrene 7-5, 6-2, 6-1.

Selv om Ruud og Hurkacz har kjempet om topp 10-plasseringene på ATP-rankingen har spillerne aldri møttes før.

Ingen av dem har heller vært lenger enn tredje runde i Roland-Garros før. Før årets turnering var Hurkacz' bestenotering i Paris en exit i andre runde i 2018.

Ruud går til kampen som favoritt, ettersom nordmannen har vunnet sju grusturneringer på ATP-touren, mens Hurkacz ikke har nådd en finale på underlaget.

Ruud har nådd fjerde runde i en Grand Slam én gang tidligere. Det var i Australian Open i 2021.

Hurkacz har derimot nådd en Grand Slam-semifinale før. Det gjorde han i Wimbledon 2021.









(©NTB)