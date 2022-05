Ny offensiv mot fluorsmurning – testuke i Østerrike

Dette ble vedtatt på FIS-kongressen for noen dager siden. Det er ventet at Norge vil være blant deltakerne i Ramsau (Østerrike) i juni.

Enigheten om å stoppe bruken av fluorprodukter, har vært stor i noen sesonger. Men det har oppstått problemer med å komme opp med testutstyr som kan spore eventuelt juks.

Flere nasjonale forbund mener at det fortsatt er ganske enkelt «å lure» kontrollmaskinene.

Et forbud mot bruk av fluorprodukter ble innført allerede i 2020 for forbundene. Det ble gjort av hensynet til miljøet og helsen til dem som jobber i smørebodene og for å stoppe forurensning av naturen.

Inntil nå har det i realiteten vært et forbud bare på papiret. Man har måttet stole på at de ulike forbundene og nasjonene har oppført seg i henhold til regelverket.

Sju land fikk bøter av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) for å ha hatt for høye verdier av C8-fluor på skiene i konkurranser i 2021/22-sesongen. Dette gjelder konkurranser på juniornivå og på det nest høyeste seniornivået; IBU-cupen.