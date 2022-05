Ishockey: VIF-talentet Koch flytter til Malmö

Det opplyser både Malmö-laget og Vålerenga på sine nettsteder.

Koch slo igjennom i eliteserien sist sesong og spilte 30 grunnserie- og seks sluttspillkamper for Vålerenga. Han har også figurert for Norges U20- og U18-lag, og nå er han klar for svensk ishockey.

Det er sannsynlig at Koch kommer til å spille for Malmös lag i den svenske juniorligaen. Seniorlaget spiller i toppligaen SHL.

Samtidig som Vålerenga mister Koch, har laget sikret seg en ny toårskontrakt med den 16 år gamle backen Stian Solberg. Han debuterte også i eliteserien sist sesong og spilte i alt 11 kamper.