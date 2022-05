Hovland avanserer i Texas med bogeyfri runde

Etter en litt treg start torsdag med ett slag under par, har nordmannen spilt seg godt opp fredag. Med fem birdier kunne han bokføre en 65-runde. Det plasserer ham på en foreløpig delt 5.-plass på seks slag under par. Det skiller tre slag opp til lederen Scott Stallings (USA), men det er flere bakfra som kan senke lederscoren ytterligere utover dagen.

Hovland startet den andre runden på banens tiende hull, og fikk tre par før han spilte seg til to birdier på rad etter det. Den tredje birdien kom på banens 2. hull.

På det 13. hullet (banens femte) måtte han kjempe for par, men fra drøye to meter senket han den viktige putten og holdt seg på fire slag under par. Det skulle lønne seg godt da han på hullet etter klarte en ny birdie.

På det neste hullet måtte han igjen finne fram sine beste puttegenskaper, da han hadde litt over fire meter igjen for par etter å ha havnet i bunkeren. Igjen viste nordmannen styrke og senket nok en utslagsgivende putt.

På dagens siste hull rullet han i den siste birdien og plasserer seg fint foran helgens avsluttende runder.

