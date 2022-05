Fotballfans ribbes i jakten på hotellsenger

Avisen Le Monde melder om snittpriser på over 9000 kroner per natt for et tilgjengelig dobbeltrom fredag til søndag. Dette gjelder trestjerners hoteller.

Paris kan tilby hele 85.000 hotellrom og cirka 30.000 andre innkvarteringsmuligheter. Men ifølge Le Monde nærmer det seg nå fullbooket. Allerede mandag var 94 prosent av rommene solgt for denne helgen.

– Alle rekorder slås, sier Vanguelis Panayotis.

Han jobber i et konsulentfirma med ekspertise på hotelldrift.

Det er satt av snaut 32.000 billetter til sammen for fans fra de to klubbene. Det er også ventet at nesten 100.000 fans totalt tar seg til Paris.

Det skaper et voldsomt trykk rundt ledige senger.

Finalen spilles på Stade de France i Saint-Denis, en forstad nord for Paris.