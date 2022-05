Tidligere Formel 1-topp arrestert i Brasil for våpenbesittelse

Det brasilianske politiet skal ha funnet en pistol i bagasjen til 91-åringen under sikkerhetskontrollen. Ecclestone erkjente at han eier pistolen, men sa at han ikke var klar over at den var i bagasjen hans på det tidspunktet, skriver kanalen.

91-åringen ble arrestert og ført til en celle på Viracopos flyplass i Campinas. Ecclestone betalte senere kausjon og ble løslatt slik at han kunne reise til Sveits.

Den tidligere Formel 1-toppen er en omstridt figur i bilsportverdenen og er tidligere blitt beskyldt for rasisme av superstjernen Lewis Hamilton. Nylig havnet Ecclestone også i hardt vær da han snakket varmt om Russlands president Vladimir Putin.

[ Hamilton i opphetet øredobb-konflikt med Formel 1-ledelsen ]