Ny seier for Brann

Niklas Jensen Wassberg sendte Brann i ledelsen etter bare ti minutters spill. Det var Brann-spillerens tredje seriemål for sesongen. Fem minutter før pause doblet Frederik Børsting ledelsen til Brann. Ved pause var stillingen 2-0 til Brann.

Martin Vinjor reduserte til 1-2 noen minutter etter sidebytte. Innbytter Bård Finne scoret for Brann og sørget for at stillingen var 3-1 to minutter på overtid. Han ble byttet inn bare ti minutter tidligere. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 1-3.

Brann har vunnet fem av sine seks siste kamper.

Mathias Dyngeland (Brann) og Kevin Egell-Johnsen (Kongsvinger) fikk begge gult kort.

Kongsvinger har sju poeng og Brann 20 poeng etter torsdagens oppgjør.

Oppgjøret på Gjemselund stadion ble dømt av Stian Røvig Sletner. 2319 tilskuere løste billett til kampen.

I neste runde skal Kongsvinger møte Stabæk, mens Brann møter Mjøndalen. (©NTB)

[ A-lagsspillerne trakk i trådene da VIF-rekruttene vant (+) ]