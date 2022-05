Mol og Sørum åpnet med seier i Ostrava

Det ble en oppskriftsmessig seier for de norske favorittene. Mol og Sørum hadde god kontroll på åpningssettet og vant 21-17. I annet sett ble det klar triumf med 21-14, og dermed var kampen over i løpet av under 40 minutter.

Senere torsdag skal Mol og Sørum opp mot det nederlandske paret Alexander Brouwer og Robert Meeuwsen. Siste gruppekamp spilles fredag mot amerikanerne Chaim Schalk og Theodore Brunner.

Årets verdenstour i sandvolleyball spilles i et nytt format der bare 16 par kommer inn i hver turnering. Mol og Sørum endte på 3.-plass i sesongåpningen i Mexico, og Ostrava, Tsjekkia er turnering nummer to i sesongen.

