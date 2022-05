Tobias Halland Johannessen tok ledertrøya i Tour of Norway – Hayter etappevinner

Superstjernen Remco Evenepoel vant tirsdagens åpningsetappe, der han fikk kamp av det 22 år gamle norske sykkelhåpet Johannessen helt fram til målgang.

På onsdagens etappe, som gikk over 124 kilometer fra Ulvik til Geilo, var det ventet at Alexander Kristoff og de andre spurtkanonene kunne ende opp med å kjempe om seieren. Slik ble det ikke.

Istedenfor var Johannessen nok en gang i seierskampen, men denne gangen var det briten Hayter som ble for sterk og vant foran Mike Teunissen og nordmannen.

– Det er gøy. Igjen føler jeg det er litt marginer fra seier. Det er motvind på slutten, så det er litt vanskelig å vite akkurat når man skal gå ut, sa Johannessen til TV 2 etter etappen.

3.-plassen sikret uansett at det er den norske unggutten som får sykle i ledertrøya torsdag.

Den etappen går fra Gol til Gaustatoppen. Der kan Johannessen fort ende opp i seierskampen igjen. Den tredje etappen på 175,7 kilometer avsluttes med en svært krevende stigning til Stavsro ved Gaustatoppen.

Slått av tvillingbroren

Etter 98,8 kilometer ved Haugastøl sikret Johannessen et bonussekund med 3.-plass i en mellomspurt. Den vant også Hayter, mens 2.-plassen gikk til nordmannens tvillingbror og lagkamerat i Uno-X, Anders. Det var ikke helt etter planen.

– Det gikk så jæklig fort. Vi bomma litt, men det er bedre at Anders tar de sekundene enn noen andre, så det er egentlig en godt løst spurt, sa den norske sammenlagtlederen.

Bonussekundet var uansett nok til at han stiller i gul ledertrøye før torsdagens monsteretappe. Han er ett sekund foran Hayter og Evenepoel.

– Det er kult det. Det er kulere hvis man har den etter i morgen, så det er målet, sa Johannessen.

Tungt for Kristoff

De aller sterkeste spurterne falt av tidlig på etappen, der stigninger i Måbødalen fra Eidfjord til Hardangervidda splittet opp feltet. Sterk sidevind gjorde det vanskelig å henge med de sterkeste sammenlagtfavorittene.

– Det kom litt brått på, så det var en del som ble tatt på senga, sa Johannessen.

En av de som ble tatt på senga var Alexander Kristoff.

– Det var litt surt. Jeg hadde håpet å henge med dem her på hjemmebane, men jeg manglet litt på farten. Ineos satte et litt for høyt tempo, dessverre. Det var ikke så veldig mye vilje til å kjøre det inn i gruppa jeg satt i heller, sa Kristoff.

Han gleder seg over suksessen til Tobias Halland Johannessen.

– Det lover bra det her. De går for sammendraget, og det er i morgen han må henge med, så vi får se hva han klarer.

