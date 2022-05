NBA-profil raser etter skoleskyting: – Det er patetisk, jeg har fått nok

Kerr deltok på en pressekonferanse før hans lag skulle møte Dallas Mavericks i NBA-sluttspillet. En fem timers biltur unna, i Uvalde i samme delstad, hadde det foregått en skoleskyting. 19 barn og to voksne ble drept.

– Jeg skal ikke snakke om basketball, startet den tidligere storspilleren og nåværende Golden State Warriors-treneren, som tok opp andre skyteepisoder i landet de siste ti dagene.

– Når skal vi gjøre noe? Jeg er trøtt og lei av å komme opp her og kondolere til de sønderknuste familiene der ute. Jeg er lei av stillheten. Nå er det nok! sa Kerr.

Kerr pekte på en lov om grundigere bakgrunnssjekk for å kjøpe våpen, som allerede er vedtatt i Representantenes hus i 2019, men ikke stemt gjennom i Senatet.

– Patetisk

– Vi blir holdt som gisler av 50 senatorer. Det amerikanske folket vil ha det (våpenloven), sa Kerr.

– Det er patetisk. Jeg har fått nok! tordnet Kerr og forlot pressekonferansen.

Før kampen ville Kerr kun snakke om skoleskytingen i Uvalde.

– Vi skal spille kampen i kveld, men jeg vil at alle som hører dette, tenker på eget barn, barnebarn, mor, far, søster, bror. Hvordan ville du følt hvis dette skjedde med deg i dag? Vi kan ikke bli numne. Vi kan ikke sitte her, lese om det, ha et minutts stillhet og så glemme det, sa Kerr.

– Stille i garderoben

Golden State Warriors tapte kampen 109-119, men leder 3–1 sammenlagt i semifinalen hvor det er førstemann til fire seirer.

Etter kampen satte Kerr ord på stemningen i garderoben før kampen.

– Det var en stille visshet om hva som hadde skjedd. Det var veldig stille i garderoben før kampen. Jeg følte at min jobb som trener var å få laget klart til kamp.

– Men det var vanskelig å holde fokus på en sånn dag. Sjokket, sinnet og sorgen preget alle spillerne og alle som var til stede, sa treneren.