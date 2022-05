Dansk sjokk i ishockey-VM – påførte Canada nytt sensasjonelt tap

VM-smellen var de canadiske stjernenes andre strake. I forrige kamp ble Sveits for sterke med 6-3. Danmark tok på sin side seier nummer fire i mesterskapet.

Danskene gikk rett i strupen på Canada i mandagens kamp. Åpningsperioden var snaut halvspilt da Malmö-spiller Markus Lauridsen fikset ledelse etter forarbeid av Matthias Asperup og Morten Poulsen.

Med i underkant av fem minutter igjen til første pause doblet Sveits-proffen Peter Regin ledelsen og gjorde første periode til en bekmørk opplevelse for Canada.

Første gang

Annen omgang var til gjengjeld bare to minutter gammel da Max Comtois reduserte for canadierne. Det ble imidlertid aldri starten på en snuoperasjon.

I tredje periode satte nemlig Mathias Bau Hansen inn 3-1-målet for Danmark, og da hjalp det fint lite at Canada reduserte til 3-2 ved New Jersey Devils-spiller Ryan Graves og presset på for utligning de siste par minuttene av kampen.

Det er første gang Danmark slår Canada i VM-sammenheng.

Seieren kan likevel vise seg å bli uten betydning i kampen om kvartfinaleplassene. Tirsdag avslutter danskene det innledende spillet mot Slovakia. Skulle det bli tap der, vil slovakene snike seg foran på innbyrdes oppgjør. Ett dansk poeng holder samtidig til avansement.

Italia og Storbritannia rykker ned

Canada har også samme antall poeng som Danmark foran avslutningsrunden, men ventes å slå Frankrike i sin siste kamp.

Markus Lauridsen ble kåret til Danmarks beste spiller i mandagens kamp. Ryan Graves fikk bestemannsprisen i det canadiske laget.

Om det ble dansk jubel i Finland mandag, ble det også en tung dag for andre nasjoner enn Canada. Italia røk 2-5 for Kasakhstan og kan ikke lenger redde plassen i A-VM. Det samme gjelder Storbritannia etter 3-5-tapet for Østerrike.