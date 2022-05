Emosjonell Ruud hyllet rivalen etter Paris-seier: – Takk for alle minnene

1. rundekampen på hovedbanen Phillipe Chatrier i Paris endte med sifrene 6-7, 7-6, 6-2, 7-6 i Ruuds favør. Kampen markerte slutten på Tsongas lange karriere.

Veteranen varslet allerede i forkant at Grand Slam-turneringen på hjemmebane blir hans siste i karrieren. Tirsdag ble han heiet fram og hyllet av 15.000 tilskuere.

– Jeg har så mange gode minner av å se Jo på TV. Da jeg vokste opp var Rafael Nadal min favoritt, og du slo han på veien mot finalen i Australia. Jeg var trist da som 9-åring, men siden har jeg lært at han er en fantastisk fyr, hyggelig på og utenfor banen. Han er sånn tennisspillere skal være, sa Casper Ruud om motstanderen.

– Det har vært en ære å følge han, fortsatte nordmannen.

Rørt

En emosjonell Ruud var fornøyd med det han presterte i åpningskampen i Paris, men ville ikke snakke om det sportslige.

– Det var en fantastisk kamp, men jeg vil ikke snakke om kampen. Jeg ville snakke om Jo. Jeg vil ikke ødelegge øyeblikket ditt, men det trist og tøft for alle spillerne at du gir deg. Du har vært en inspirasjon for meg og mange andre unge spillere. Takk for minnene, snufset nordmannen.

Å slå Ruud viste seg å bli en for vanskelig oppgave for veteranen Tsonga. Nordmannen var i egen klasse i sett nummer tre, og kjempet deretter inn seieren i det fjerne. Han kan nå se fram i mot et møte med finske Emil Ruusuvuori i 2. runde.

Finnen slo franske Ugo Humbert 3-2 (6-2, 2-6, 6-7, 6-4, 6-2) tidligere tirsdag.

Første gang i 4. runde?

Ruud har aldri avansert forbi 3. runde i Grand Slam-turneringen på grus i Paris. Denne gangen ligger alt til rette for det. Tirsdag viste han form.

I det første settet fulgte riktignok den norske stjernen og Tsonga hverandre som skygger fram til 6-6. I tiebreaket skaffet franskmannen seg flere settballer, men Ruud parerte de to første. Den tredje utnyttet imidlertid 37-åringen til stor jubel.

Også andre sett gikk til 6-6 og tiebreak etter at både Ruud og Tsonga hadde brutt hverandres serve én gang på veien. I tiebreaket avgjorde nordmannen settet på den første matchballen han spilte seg fram til.

Sett nummer tre viste så med all tydelighet nivåforskjellen mellom de to. Ruud brøt franskmannens serve til 3-1-ledelse og så seg deretter aldri tilbake. Til slutt ble det settseier 6-2.

Avgjorde i tiebreak

Det fjerde settet ble langt jevnere enn det tredje. Tsonga forsvarte egen serve bedre, og fulgte Ruud til stillingen 5-5. Deretter brøt franskmannen overraskende nordmannen og skaffet seg en sjanse til å serve hjem kampen.

Det ville imidlertid ikke Ruud ha noe av. Han brøt tilbake til 6-6 mot en fransk veteran som tydelig ikke har den samme fysikken som nordmannen. Han måtte ha hjelp fra en fysioterapeut for å massere en vond skulder i forkant av tiebreaket.

Da spillet ble gjenopptatt etter den medisinske timeouten, skaffet Ruuds seg raskt grepet. Nordmannen tok de fire første poengene i tiebreaket og styrte deretter inn settseieren og kampen på enkelt vis.

Det avgjørende tiebreaket endte 7-0. I forkant av den siste serven kjempet Tsonga med tårene.

Dermed endte åpningen på et av sesongens store høydepunkter med en hardt tilkjempet seier for Ruud.