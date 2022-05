Flere Premier League-profiler takket for seg – Fernandinho ga seg med seriegull

Etter gullduellen som utspilte seg mellom Manchester City og Liverpool i hver sin kamp, fikk gullrivalene hyllet en kulthelt hver.

Fernandinho fikk mest å juble for, med enda et seriegull med Manchester City. Brasilianeren ankom klubben i 2013 fra ukrainske Sjakhtar Donetsk og har vært en viktig brikke for de lyseblå på vei mot ligatitlene i 2014, 2018, 2019, 2021 og nå i 2022.

Brasilianeren hadde ingen god dag på jobben i sin siste kamp, men det gjorde ingenting ettersom Manchester City vendte fra 0-2 til 3-2 og gulljubel. Fernandinho startet kampen som midtstopper og ble byttet ut ved pause etter en svak opptreden. Han kommer uansett til å huskes best for årene han herjet som ankeret på midtbanen i Citys storhetsperiode.

I Liverpool ble Divock Origi hedret. Til tross for lite spilletid og flere utlån siden overgangen fra Lille til Liverpool i 2014, har spissen scoret flere viktige mål for klubben fra Merseyside.

Han fikk dermed sin velfortjente hyllest etter Liverpools 3-1-seier over Wolverhampton, som likevel ikke holdt til seriegull. Belgieren er skadd og spilte ikke i siste serierunde. Han blir heller ikke å se i mesterligafinalen mot Real Madrid lørdag.

Pogback?

Manchester United sikret 6.-plassen som gir spill i europaligaen neste sesong, til tross for tap i siste serierunde. West Ham maktet ikke å slå Brighton og klarte dermed ikke å klatre forbi klubben som ledes av Erik ten Hag neste sesong.

Flere Manchester United-profiler er ferdige i klubben innen nederlenderen leder sin første kamp for de røde djevlene til sommeren.

Paul Pogba er på utgående kontrakt og ser endelig ut til å avslutte sitt skuffende opphold i klubben siden returen til klubben fra Juventus i 2016 for vel én milliard kroner. Den italienske storklubben skal igjen være nær ved å sikre seg Pogba vederlagsfritt fra Manchester United, slik som den gjorde i 2012.

I tillegg er store United-profiler som Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic og Edinson Cavani ferdig i Manchester når kontraktene deres utløper i sommer. Cavani startet mot Crystal Palace, mens Mata fikk en snau halvtime i tapet mot Crystal Palace.

Dean ferdigdømt

I tillegg til et knippe spillere ble kampen mellom Chelsea og Watford enden på visa for den 74 år gamle treneren Roy Hodgson og den kontroversielle dommeren Mike Dean.

Dean har vært Premier League-dommer siden år 2000, men dømte sin siste kamp i London-oppgjøret. 53-åringen har tatt del i flere kontroversielle oppgjør, men holdt seg unna begivenhetene og delte ikke engang ut et eneste kort da Chelsea slo Watford.

Flere Chelsea-spillere er også ferdig i klubben. Mot Watford var verken Andreas Christensen eller Marcos Alonso å se i Chelsea-troppen. Begge er høyaktuelle for Barcelona når kontrakten med Chelsea går ut i sommer. Det er også César Azpilicueta, som fortsatt vurdere å forbli i London-klubben.

Antonio Rüdiger er på vei til Real Madrid, men fikk 65 minutter for Chelsea før han ble byttet ut mot Ross Barkley. Sistnevnte ble matchvinner på overtid etter at Ryan Gosling hadde utlignet Kai Havertz’ tidlige ledelse like før slutt.