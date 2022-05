Ruud om Wimbledon-avgjørelsen: – Urettferdig

Tennistourene ATP (menn) og WTA (kvinner) vil ikke dele ut rankingpoeng i årets Wimbledon-turnering. Årsaken er at russere og hviterussere er nektet deltakelse.

– Det er vanskelig å blande politikk og sport, sa Ruud til pressen etter lørdagens seier i finalen over João Sousa på grusen i Genève.

– Wimbledon er ikke stedet hvor jeg tar flest poeng, så for meg har det ikke så mye å si med tanke på poeng, men for andre spillere er det selvfølgelig urettferdig at de ikke engang får en sjanse, la han til.

– Alle kan se at dette er en sak med flere sider. Det er en tøff avgjørelse å utelukke russere og hviterussere, og det er vanskelig å si hva som er rett og galt i denne saken.

Ruuds motstander Sousa later til å være enig i det.

– ATP prøver å gjøre det beste for sine spillere. Wimbledon har tatt en beslutning jeg ikke er fornøyd med, men det er deres avgjørelse, og jeg må respektere det, sa portugiseren.

Nå venter Grand Slam-turneringen Roland-Garros for Ruud. Turneringen går i Paris, og Snarøya-gutten spiller første runde mot veteranen Jo-Wilfried Tsonga. Den 37 år gamle franskmannen har allerede kunngjort at turneringen blir hans siste i karrieren.

[ Casper Ruud forsvarte tittelen i Genève i dramatisk finale mot João Sousa ]