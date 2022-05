Ødegaard-mål og storseier til ingen nytte – Tottenham sikret Champions League-plass

Ødegaard og Arsenal var på full fart mot Champions League før det ble to tap på rad mot byrival Tottenham og Newcastle. De tapene gjorde at det var fordel Tottenham før siste serierunde.

Arsenal måtte vinne, mens Tottenham måtte feile. Da det sto 2-0 til Tottenham etter en halvtime var mye av spenningen borte. Det hjalp lite at Arsenal kjørte over Everton og Ødegaard scoret et flott mål.

Tottenham var minst like suverene mot Norwich og tok 4.-plassen, to poeng foran Arsenal. Dejan Kulusevski og Son Heung-min scoret to hver, mens Harry Kane også scoret.

Son banket inn 5-0 med sitt 23 mål og ble toppscorer i Premier League sammen med Mohamed Salah.

Spurs er tilbake i Champions League for første gang siden 2019. Da var klubben i det gjeve selskap fire år på rad. Siden er det blitt 6.- og 7.-plass. Nå har Antonio Conte fått skuta tilbake på rett kjøl.

For Ødegaard og Arsenal blir det europaligaen, der klubben går inn i gruppespillet. Det gjør også Manchester United. West Ham må ta til takke med conferenceligaen og gå inn i kvalifiseringen i sommer.

Fulgte hverandre tett

Tottenham og Arsenal fulgte hverandre tett, selv om de spilte drøyt 185 kilometer fra hverandre.

Tottenham tok første stikk. Rodrigo Bentancur ble spilt gjennom på kanten og la tilbake til Dejan Kulusevski som fikk styrt ballen i mål under hardt press. Svensken scoret to og står med fem mål og åtte assist siden overgangen i januar.

Etter 25 minutter smalt det i London. Alex Iwobi strakk ut armen for å stanse et skudd. Dommeren lot spillet gå, men ble kalt til sidelinjen av VAR for å se situasjonen på nytt. Gabriel Martinelli satte straffen sikkert i mål.

Dermed var både Tottenham og Arsenal oppe i 1-0.

[ City sikret ligatittelen med vanvittig comeback – Liverpool-seier til ingen nytte ]

Livsglimt fra Van de Beek

Da halvtimen ble rundet doblet Arsenal ledelsen. Eddie Nketiah styrte ballen i mål etter en corner. Nyheten rakk knapt å nå Norwich før Tottenham-spillerne svarte.

Rodrigo Bentancur plukket opp et elendig utspill fra Norwich-keeper Tim Krul og la inn i feltet. Der ventet Harry Kane som stupheadet inn 2-0.

Arsenal gjorde sitt og kjørte over Everton, men når meldingene om Tottenham-målene kom inn på høyttaleranlegget var det en kalddusj. Det samme sørget Donny van de Beek for like før pause.

Den utlånte Manchester United-spilleren viste et glimt av gammel klasse da han rev seg løs i feltet og styrte inn 1-2 for Everton.

[ United tapte igjen – hjelp ga likevel europaligaplass ]

Son til topps

Ti minutter ut i 2. omgang ordnet Cédric Soares 3-1 for Arsenal da han curlet ballen flott opp i krysset etter en corner som ble spilt lavt. En ny corner minutter senere ga 4-1 da Gabriel Magalhaes fikk ballen i feltet og satte den i mål.

Det hjalp ingenting. I Norwich hadde Tottenham få problemer. Kulusevski kunne scoret både to og tre mål. Etter 64 minutter dro han seg inn i feltet og banket ballen i krysset til 3-0.

Fem minutter senere satte Son Heung-min inn 4-0 på iskaldt vis. Like etter fyrte han løs fra distanse og med et vakkert mål fikk han delt førsteplass på toppscorerlisten.

I London satte Ødegaard et flott punktum på sin første hele sesong i Arsenal. Nordmannen fintet seg fri i feltet og satte ballen trygt i mål med bredsiden.

Det er blitt sju mål og fire assist på Ødegaard i Premier League denne sesongen.

[ Kommentar: Vi har alltids neste sesong ]

---

Kampfakta:

Premier League, 38. serierunde

Arsenal – Everton 5-1 (2-1)

Emirates

Mål: 1-0 Gabriel Martinelli (26), 2-0 Eddie Nketiah (30), 2-1 Donny van de Beek (45), 3-1 Cédric (55), 4-1 Gabriel (58), 5-1 Martin Ødegaard (81).

Dommer: Andre Marriner.

Gult kort: Tom Davies, Everton.

Lagene:

Arsenal (4-2-3-1): Aaron Ramsdale – Cédric, Rob Holding, Gabriel, Nuno Tavares – Mohamed Elneny, Granit Xhaka (Albert Sambi Lokonga fra 62.) – Bukayo Saka (Nicolas Pépé fra 76.), Martin Ødegaard, Gabriel Martinelli – Eddie Nketiah (Alexandre Lacazette fra 66.).

Everton (3-4-2-1): Asmir Begovic – Jarrad Branthwaite, Michael Keane, Mason Holgate – Jonjoe Kenny, Abdoulaye Doucouré (Donny van de Beek fra 35.), Tom Davies (Isaac Price fra 77.), Alex Iwobi – Dele Alli (Anthony Gordon fra 66.), Demarai Gray – Dominic Calvert-Lewin.

Norwich – Tottenham 0-5 (0-2)

Carrow Road

Mål: 0-1 Dejan Kulusevski (15), 0-2 Harry Kane (31), 0-3 Kulusevski (63), 0-4 Son Heung-min (69), 0-5 Son (75).

Dommer: Chris Kavanagh.

Gult kort: Sam Byram, Mathias Normann, Tony Springett, Norwich, Son Heung-min, Tottenham.

Lagene:

Norwich (4-2-3-1): Tim Krul – Max Aarons, Grant Hanley, Sam Byram (Christoph Zimmermann fra 35.), Dimitris Giannoulis – Mathias Normann, Jacob Sørensen – Kieran Dowell (Tony Springett fra 61.), Pierre Lees-Melou (Lukas Rupp fra 71.), Milot Rashica – Teemu Pukki.

Tottenham (3-4-3): Hugo Lloris – Davinson Sánchez, Eric Dier, Ben Davies – Emerson Royal (Steven Bergwijn fra 72.), Rodrigo Bentancur (Harry Winks fra 72.), Pierre-Emile Højbjerg, Ryan Sessegnon – Dejan Kulusevski (Lucas Moura fra 67.), Harry Kane, Son Heung-min.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen