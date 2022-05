Hun hadde ifølge friidrett.no god klaring på høyden og viste at hun har mer inne.

Hun innledet konkurransen på 4,22 og gikk over i første forsøk. Hun trengte to forsøk på 4,32, men bare ett på 4,42. Deretter sto hun over 4,47 før hun klarte rekordhøyden i første forsøk.

Retzius prøvde seg også på 4,57, men det var for høyt søndag.

