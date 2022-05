Magnus Carlsen rotet bort seier og turneringsledelse – Tari herjet

Carlsen vant sine to første partier og tok dermed ledelsen i grunnspillet. Etter remis mot David Anton avsluttet han tredje dag av turneringen mot Wei, som ledet etter begge de to første dagene. På tross av et nesten uhørt åpningstrekk så han ut til å være på vei mot en klar seier, men rotet det bort og måtte nøye seg med remis.

Det førte til at Anish Giri leder turneringen før siste dag av grunnspillet.

Aryan Tari herjet lørdag og tok 10 poeng av 12 mulige. Dermed er han med for fullt i kampen om plass i kvartfinalen. De åtte beste etter avsluttet grunnspill kommer dit.

Carlsen innledet dagen ved å slå engelske Gawain Jones med svarte brikker. Partiet var over etter 43 trekk. Med seieren var han likt med Wei på toppen av lista.

I neste parti ble det ny seier mot indiske Santosh Gujrathi Vidit, denne gang med hvite brikker. Det partiet varte i 68 trekk, og med seieren var Carlsen alene i ledelse.

David Anton fra Spania var neste motstander. Etter 37 trekk endte det med remis.

Dermed var det klart for dyst mot Wei. Carlsen sjokkerte kineseren og alle andre ved å starte med å flytte h-bonden ytterst på brettet. Dermed fulgte han opp det han gjorde mot Sam Shankland fredag, da han flyttet c-bonden ett felt. Carlsen har den siste tiden lekt seg med svært ukonvensjonelle åpningstrekk.

[ Hegerberg hjalp Lyon tilbake på mesterligatronen med mål og assist i 3-1-seier over Barcelona ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen