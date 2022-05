Hegerberg hjalp Lyon tilbake på mesterligatronen med mål og assist i 3-1-seier over Barcelona

Under Hegerbergs lange skadefravær vant Barcelona mesterligaen i fjor. Nå er hun tilbake i toppslag, og hun var svært delaktig da Lyon vant lørdagens finale. 26-åringen pyntet også på målrekorden sin i mesterligaen med det 59. målet. Seks av dem har kommet i finaler, inkludert fire mot Barcelona.

Caroline Graham Hansen leverte assist på tittelforsvarerens reduseringsmål til 1-3 rett før pause i Torino, men kunne ikke hindre at det ble tap. I likhet med ubenyttet reserve Ingrid Syrstad Engen måtte hun nøye seg med sølv, mens Hegerberg og lagvenninnene kunne juble.

Lyon tok sin åttende mesterligatriumf totalt, og den sjette på de sju siste sesongene.

Amandine Henry ga den franske klubben en drømmestart da hun etter fem minutters spill vant ballen fra Barcelona-stjernen Alexia Putellas med en hardt takling langt inne på motstanderens halvdel. Henry gikk over ende i duellen, men spratt opp igjen, tok med seg ballen og fyrte løs fra 25 meter. Ballen føk inn i lengste kryss.

Drømmescoringen ble VAR-sjekket med tanke på duellen i forkant, men ble godkjent.

Punktert

Barcelona festet grepet om kampen etter sjokkstarten og spilte seg til flere gode muligheter, men Jenni Hermoso ble stoppet først av keeper Christiane Endler, så av en blokkering av venstreback Selma Bacha.

Hegerberg var sentral da det var Lyon som langt på vei punkterte kampen med to nye mål.

I det 22. minutt leverte Graham Hansen et tungt defensivt løp og taklet Bacha rett før backen skulle legge inn fra farlig posisjon. Ett minutt senere var Barcelona-vingen på plass igjen for å stoppe et nytt Bacha-raid, men en smart veggpasning ga Bacha litt rom, og på hennes innlegg løp Hegerberg seg fri ved lengste stolpe og stupte ballen i mål.

Headingen gikk mellom beina på Fridolina Rolfö, som fortvilet prøvde å blokkere. Hegerberg er oppe i 59 mål på 60 mesterligakamper.

Ti minutter senere leverte hun en vakker assist til Catarina Macarios 3-0-scoring. Hegerberg spilte først fram Melvine Malard, som mistet den. Etter en svak klarering av Irene Paredes fikk Hegerberg ballen igjen, og denne gangen spilte hun en dødelig presis pasning til Macario, som alene ved lengste stolpe kunne dempe ballen i mål.

Slo tilbake

Med tre måls ledelse etter 33 minutter var kampen langt på vei punktert, men Barcelona ga seg ikke. I det 41. minutt la Caroline Graham Hansen inn fra høyre. Alexia Putellas kom bakfra og møtte ballen med et kontrollert volleyskudd i nettet.

Det tente håpet hos Barcelona, som satte publikumsrekord for kvinnefotball både i kvartfinale og semifinale i turneringen og lot seg inspirere av publikum på Juventus' hjemmebane i Torino. Tross sterk varme fikk publikum se en severdig forestilling som levde nesten helt til slutt.

I det 58. minutt var tittelforsvareren centimeter fra å skape full spenning igjen med et enda mer spektakulært langskudd enn Amandine Henrys ledermål. Macario mistet ballen ved midtstreken, og Patricia Guijarro prøvde skuddfoten fra midtsirkelen. Ballen seilte over Endler, traff tverrliggeren og spratt ut på banen.

Barcelona presset kraftig mot slutten og kom til gode sjanser, men Lyon holdt unna.

Et skår i gleden for Lyon var Ellie Carpenters skade. Høyrebackens kne sviktet i en duell helt i starten av kampen. Hun prøvde å spille videre, men falt om og måtte bæres ut før det var spilt et kvarter.

