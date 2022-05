Hegerberg før gigantfinalen: – Har allerede oppnådd noe helt spesielt

I Torino møtes fotballens to beste kvinnelag. Barcelona går ut for å forsvare tittelen mot klubben som i store deler av det siste tiåret har lagt beslag på europacupen. Kampen ble umiddelbart kalt en «drømmefinale».

Det blir også et oppgjør mellom Norges to største landslagsstjerner: Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen. Sistnevnte var en nøkkelspiller da Barcelona i fjor vant mesterligaen for første gang.

Hegerberg står med fem CL-triumfer på merittlista, men den siste fikk hun uten å spille utslagsrundene og finalen. Et skademareritt holdt henne ute av spill i 625 dager. Først i oktober i fjor var hun tilbake.

– Det at jeg har funnet tilbake til meg selv på banen, gjør at jeg allerede har oppnådd noe helt spesielt. Særlig når du ser på hvor jeg var for ett år siden. Nå gjelder det å gripe muligheten, sier Hegerberg.

Hun omtaler eget comeback som «en drøm».

– Den måtte bli til virkelighet, særlig med alle problemene jeg har hatt.

Spesielt forhold

Hegerberg herjet med Barcelona da lagene sist møttes i Europa. Hun sto med hattrick etter den første halvtimen i 4-1-seieren i 2019-finalen. Lørdag kan 26-åringen forbedre sin egen målrekord i turneringen. Den er på 58 scoringer.

I fjor ble Lyon jekket ned fra tronen både hjemme i Frankrike og i Europa. Da ble laget forbigått av Paris Saint-Germain i serien og slått ut av rivalen i CL-kvartfinalen. I vår var rollene snudd igjen.

– Vi har et spesielt forhold til dette trofeet. Vi har vunnet det sju ganger, og fem av dem kom på rad. Nå vil vi ta det tilbake, sier Lyon-angriper Eugénie Le Sommer om mesterligatittelen.

[ NRK sender mesterligafinalen for kvinner ]

Samme nivå

Hun har stor respekt for måten Barcelona har bygget seg opp på de siste sesongene.

– De er et stort lag med mye kvalitet og er regjerende mestere. Det er en veldig god finale for kvinnefotball. For meg er det 50-50. Vi har muligens mer erfaring, men det er en finale mellom to lag på samme nivå. Den kan bli vunnet og tapt på detaljer, sier Le Sommer.

Barcelona har også Ingrid Syrstad Engen i stallen. Hun ble hentet til klubben i fjor sommer.