Drammen vant og skaffet ny kamp mot ØIF Arendal: – Vil ikke ha ferie ennå

Det betyr at det blir ny kamp i Arendal mandag. ØIF Arendal leder fortsatt 2-1 i best av fem kamper og trenger bare en seier til for å bli Elverums finalemotstander.

ØIF Arendal ledet i begynnelsen av kampen i Drammenshallen, men hjemmelaget var foran første gang på 6-5 og ga aldri fra seg ledelsen. Den var oppe i 16-10 på det meste i første omgang, og ved pause sto det 19-16.

Drammen scoret også de fire første målene i 2. omgang, da Sander Drange Heieren stengte målet i nesten sju minutter.

Klar for fem kamper

– Det var godt å få en sånn kamp også. Jeg har ikke lyst på sommerferie ennå, og vi er ikke ferdige. Vi er klare for fem kamper, sa Heieren til TV 2.

– Jeg er stolt av gutta i dag. Sander viste hvor viktig målvaktsspillet er. Vi var gode i forsvar, og så scoret vi mål i bøtter og spann, sa trener Kristian Kjelling.

Viktor Norberg herjet for vertene og scoret 12 mål, mens Gøran Sørheim bidro med fem mål og 11 assist.

På felgen

Drammen ble toer bak suverene Elverum i grunnserien, mens ØIF Arendal ble nummer seks. I mai har ØIF Arendal vist styrke. Laget vant de to første semifinalekampene mot Drammen og ga også Elverum kamp om NM-tittelen før storfavoritten vant cupfinalen 35-32.

– Vi har bare oss selv å takke for utfallet i dag. Vi skjøt for dårlig, men de hadde også en god keeper. Det er kamp igjen allerede mandag, og vi er litt på felgen nå, sa ØIF Arendal-spiller Magnus Søndenå til TV 2.

Elverum er allerede finaleklar i sluttspillet etter tre strake seirer mot Nærbø.