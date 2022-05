Démare tok sin tredje etappeseier etter å ha hentet firemannsbrudd på oppløpet

Den franske FDJ-rytteren seiret foran Phil Bauhaus og Mark Cavendish og kunne juble for sin tredje etappeseier i årets ritt.

Lenge så det ut til at enten Nicolas Prodhomme, Pascal Eenkhoorn, Julius van den Berg eller Mirco Maestri skulle få sin første Grand Tour-etappeseier. De stakk fra feltet etter bare en mil av den 150 kilometer lange etappen og var alene i front det meste av dagen.

Hovedfeltet ventet lenge med å starte jobben med å ta dem igjen. Vel to mil før mål var forspranget to og et halvt minutt. To og en halv kilometer før mål i Cuneo hadde de fortsatt 25 sekunder, men det røynet veldig på.

Foss tapte tid

Van den Berg gjorde et siste forsøk på å rykke fra de to andre, men da luken ble tettet og de fire begynte å lure på hverandre, var det kjørt. Gruppen ble spist opp av hovedfeltet, som henga seg til massespurt.

Tobias Foss, eneste norske deltaker i rittet, var blant dem som måtte slippe hovedfeltet, og han kom i mål til 98.-plass på etappen. Han var i en gruppe som kom inn 1.47 minutt bak vinneren. I sammendraget klatret han likevel en plassering til 39.-plass.

Bardet brøt

Juan Pedro López syklet sin niende dag i den rosa ledertrøya og får bruke den også lørdag. Den spanske Trek-rytteren satt trygt plassert i hovedfeltet.

En rytter forsvant ut av tetstriden fredag, da Romain Bardet fra DSM-laget måtte bryte. Han har hatt mageproblemer de siste dagene og orket ikke å fullføre etappen. Han var på 4.-plass i sammendraget.

Richard Carapaz og João Almeida er fortsatt nærmest López, med 12 sekunder opp. Jai Hindley er ny mann på fjerdeplass.

