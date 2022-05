Oldanis store dag i Giro d’Italia – overveldet av følelser

Han vant spurten i et tremannsbrudd da over 20 ryttere uten sjanser i sammendraget fikk distansere hovedfeltet, de fremste av dem med over ni minutter.

Oldani kom inn mot mål i Genova sammen med landsmannen Lorenzo Rota (Wanty) og nederlenderen Gijs Leemreize (Jumbo-Visma), og han var den beste i motbakkespurten. Han gråt av glede etter sin første store triumf som profesjonell sykkelrytter.

– Da jeg innså at jeg hadde vunnet en Giro-etappe, ble jeg overveldet av følelser. Det har vært en stor drøm for meg, sa 24-åringen.

Hedret Weylandt

Den 204 kilometer lange etappen fra Parma var preget av brudd. Det var mange kjente navn med i det avgjørende bruddet, men siden ingen av dem var regnet som farlige i sammendraget ble det ikke jobbet spesielt hardt for å kjøre dem inn. Mot slutten av etappen sprakk bruddet opp i mindre grupper, og de tre nevnte distanserte nærmeste konkurrenter med nesten ett minutt.

Oldani ble opprinnelig med i bruddet for å hjelpe lagkaptein Mathieu van der Poel, som imidlertid ikke maktet å holde det høye tempoet. Etappen gikk unna en halv time raskere enn arrangørens mest offensive anslag.

Etappen omfattet tre 3.-kategoristigninger, blant dem Passo del Bocco. Det var første gang Giroen passerte den toppen siden Wouter Weylandt mistet livet i 2011. Nederlenderen ble hedrer av arrangøren i utforkjøringen der han veltet for 11 år siden.

Glad for varmen

Det var ingen store endringer i sammendraget. Juan Pedro López fra Trek-laget beholder den rosa ledertrøya. Han er fortsatt 12 sekunder foran Richard Carapaz og João Almeida.

– Heldigvis holder været seg slik jeg ønsker det. Det er som hjemme i Sør-Spania, sa López etter sin niende dag i ledertrøya.

Wilco Kelderman var avskrevet i sammendraget, men han klatret til 13.-plass ved å ta åtte minutter på tetsjiktet og er nå snaut tre minutter bak.

Tobias Foss kom til mål med hovedfeltet. Sammenlagt falt han en plassering til 40.-plass, men er fortsatt 29.50 minutter bak lederen.

