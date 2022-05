Middels åpning for Viktor Hovland i PGA-mesterskapet – første runde på par

Han var blant dem som startet første runde i majorturneringen i Tulsa på 10. hull. Han spilte stort sett solid, men hadde ikke centimeterne på sin side i jakten på birdier.

Etter ti strake par kom dagens første birdie på 2. hull. Putten gikk i hullet fra om lag seks meter.

To hull senere måtte han tåle en bogey. Etter et dårlig utslag valgte han å droppe ballen og pådro seg dermed et straffeslag. Forsøket på å berge par fra nesten 15 meter lyktes ikke.

På første halvdel var han særlig nær birdie på 11. hull, men ballen ville ikke i hullet. Hans beste putt på den halvdelen av runden leverte han på 15. hull, der han først spilte seg inn i trøbbel og så ut til å få bogey, men berget par med en lang putt.

På 5. hull misset han en kort birdieputt, men han revansjerte seg ved å senke en vanskelig putt på 6. hull da han var i fare for å få en ny bogey.

Da nordmannen var ferdig for dagen, var han på delt 24.-plass.

Rory McIlroy er best av dem som har spilt ferdig. Nordiren leverte en 65-runde, fem slag under par.

