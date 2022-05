Hauge-tittel i europaligaen da Eintracht Frankfurt slo Rangers i straffedrama

Avgjørelsen falt da Rafael Santos Borré hamret inn 5-4-målet med Frankfurts femte straffe. Wales-stjernen Aaron Ramsey bommet for Rangers, mens tyskerne traff på alle sine.

Jens Petter Hauge tok ikke straffespark for Frankfurt, men kunne lykkelig juble sammen med lagkameratene på matta i Sevilla. Han er den første nordmannen som vinner europaligaen.

Med tittelen kommer også mesterligaspill for Eintracht neste sesong – en bemerkelsesverdig opptur for Hauge og lagkameratene.

God Frankfurt-åpning

Det ble en intens og underholdende finale der begge lag trykket til i duellene fra start. Et eksempel på det var da John Lundstram kom inn med en høy fot og traff Frankfurt-kaptein Sebastian Lode i hodet med knottene. Lode blødde kraftig og måtte spille resten av kampen med bandasje rundt hodet.

Frankfurt var det førende laget i brorparten av første omgang og skapte flere brukbare muligheter. Avslutningene var imidlertid ikke gode nok til å lure den rutinerte Rangers-målvakten Allan McGregor (40).

Rangers' første store sjanse kom ved Lundstram etter 36 minutter. Kevin Trapp måtte hente fram sitt ypperste keeperspill for å slå ballen over tverrliggeren.

De siste ti minuttene før pause tok Rangers over, men det var likevel målløst halvveis.

Uttelling

Elleve minutter etter hvilen skulle det imidlertid synge i nettmaskene, og det var svakt forsvarsspill av Frankfurt som førte til målet. Tuta havnet i ubalanse og snublet i duell med Joe Aribo, og Rangers-spissen fikk fri bane til å plassere ballen inn i hjørnet.

De mange tusen Rangers-supporterne på stadion i Sevilla jublet vilt over 1-0, mens Tutu gikk av banen med en liten skade og satte seg skuffet på benken.

Han trengte imidlertid ikke å deppe veldig lenge. Etter 68 minutter fikk Frankfurt en fortjent utligning, og ikke uventet kom den målgivende pasningen fra Filip Kostic' presise venstrefot. Han slo inn mot Borré, som var sterk og styrte inn 1-1 fra kort hold.

Hauge ble byttet inn for Jesper Lindstrøm i kjølvannet av scoringen. Bodøværingen klarte ikke å sette noe voldsomt preg på kampen inn mot ekstraomgangene. De siste 20 minuttene var heller ikke blant de mest sjanserike.

Nesten

I ekstraomgangene bar begge lag preg av slitne bein på tampen av en lang sesong. Frankfurt kom på et par overganger, men Rangers-forsvaret og solide Calvin Bassey fikk ryddet opp.

Det var nervøsitet og anspenthet hos lagene, og ingen av dem ønsket å åpne opp luker for motstanderen. Dermed ble det tynt med sjanser, men Eintracht-innbytter Kristijan Jakic kom ganske nær med en suser over tverrliggeren i annen ekstraomgang. Det skal også nevnes at backen Borna Barisic var frisk for Rangers.

Etter 117 minutter fikk skottene en dobbeltsjanse uten å få ballen i mål, blant annet takket være et tigersprang av Trapp. Keeperen reddet også et frispark fra Rangers-kaptein James Tavernier på tampen, og dermed måtte finalen avgjøres på straffer.





