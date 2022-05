Vindheim ferdig i Schalke – vender tilbake til Sparta Praha

Høyrebacken signerte for tyskerne i januar for å spille ut sesongen. Vindheim har vært noe skadeplaget, og han fikk bare sju kamper for laget der han bidro med en scoring og en målgivende pasning.

I en pressemelding takker klubben for innsatsen, og opplyser at Vindheim sendes tilbake til Sparta Praha. Schalke vant 2. Bundesliga og rykket dermed opp på første forsøk etter nedrykket forrige sesong.

«Dette er ikke en enkel avgjørelse, spesielt etter et så vellykket år med opprykk», sier sportsdirektør Rouven Schröder.

Vindheims kontrakt med Sparta Praha går ut sommeren 2024.

