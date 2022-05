Masseinnrykk i Sevilla – venter opptil 150.000 fotballfans

Finalen spilles på Sevillas hjemmebane. Den huser 43.000 tilskuere, men det er ventet at over det dobbelte vil oppholde seg i den sørspanske byen uten kampbillett, skriver BBC.

Om lag 5000 politi- og sikkerhetsfolk er satt i arbeid for å holde roen mellom de to ekstatiske supportergruppene fra Skottland og Tyskland. Rangers og Eintracht Frankfurt er kjent for å ha en bred tilhengerskare på tur.

Forrige måned inntok rundt 30.000 Eintracht-supportere Camp Nou i kvartfinalen mot Barcelona. Det skjedde selv om det kun var satt av 5000 billetter til bortelaget.

Årets europaligafinalister har kun fått 10.000 billetter hver. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har fått kritikk for det lave antallet. Uefa har oppfordret billettløse supportere om ikke å reise til Sevilla, men det har det falt for døve ører.

Det blir satt opp to «fansoner» i finalebyen, der 20.000 fra hver klubbs tilhengerbase kan oppholde seg om de ikke har billett. Den økonomiske effekten av finalen skal angivelig være verdt 500 millioner kroner.

