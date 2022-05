Liverpool-reservene holdt liv i tittelkampen. Alt avgjøres søndag

Liverpool er ett poeng bak tabelltopp Manchester City før alt skal avgjøres søndag. Der må de rødkledde sette sin lit til at klubbikonet Steven Gerrard leder Aston Villa til poeng i Citys storstue.

Samtidig må Jürgen Klopps menn gjøre jobben hjemme mot Wolverhampton. Situasjonen er lik den lagene hadde i 2019. Da vant City tittelen med 98 poeng mot Liverpools 97.

I Southampton gjorde Klopp hele ni bytter på laget som startet i FA-cupfinalen mot Chelsea tre dager tidligere. Gamblingen betalte seg i snuoperasjonen på St. Mary's.

Halvveis ut i andre omgang headet Matip inn 2-1 via en motspiller på en corner fra Kostas Tsimikas. Ballen gikk i nettet utenfor keepers rekkevidde.

Liverpool havnet under etter 13 minutter. Nathan Redmond sendte vertene foran ved å skru ballen elegant opp i lengste kryss. Like før måtte gjestenes Alisson gjøre en beinparade for å stoppe Southamptons offensiv.

Men derfra og ut tok Liverpool over. Uttellingen kom da Takumi Minamino straffet gamleklubben og gjorde 1-1 på et hardt skudd fra spiss vinkel.

Statistikken viste 72-28 i ballbesittelse til hjemmelaget, mens Liverpool hadde 24 avslutninger mot Sothamptons 4.

Mohamed Elyounoussi spilte samtlige minutter for Southampton tirsdag.

FAKTA

Premier League menn tirsdag, 37. runde:

Southampton – Liverpool 1-2 (1-1)

Mål: 1-0 Nathan Redmond (12), 1-1 Takumi Minamino (26), 1-2 Joël Matip (66).

Dommer: Martin Atkinson.

Gult kort: Nathan Tella, Jack Stephens, Southampton.

Southampton (3-4-2-1): Alex McCarthy – Jack Stephens, Lyanco, Mohammed Salisu – Kyle Walker-Peters, James Ward-Prowse, Ibrahima Diallo (Oriol Romeu fra 70.), Nathan Redmond – Mohamed Elyounoussi, Nathan Tella (Stuart Armstrong fra 70.) – Armando Broja (Ché Adams fra 82.).

Liverpool (4-3-3): Alisson – Joe Gomez (Jordan Henderson fra 45.), Joël Matip, Ibrahima Konaté, Kostas Tsimikas – Curtis Jones, James Milner, Harvey Elliott (Divock Origi fra 64.) – Takumi Minamino, Roberto Firmino (Naby Keïta fra 82.), Diogo Jota.