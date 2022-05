Ishockey-VM: Østerriksk jubel før Norges nøkkelkamp

Det gikk mot tsjekkisk seier i Tammerfors, men Østerrike fikk inn utligningen med 38 sekunder igjen av ordinær tid. Brian Lebler var mannen som sikret spilleforlengelse.

Lagene greide ikke å avgjøre i «sudden death». Peter Schneider styrte inn straffeslagkonkurransens eneste mål. Dermed tok østerrikerne en uventet seier over Tsjekkia.

Den ga dem to poeng foran onsdagens møte med Norge. Thoresen var blant tilskuerene som en del av sine forberdelsene til oppgjøret.

Norge har to poeng etter tre VM-kamper. De kom i 4-3-seieren over Storbritannia etter straffeslag søndag. Det dårligste laget i hver av mesterskapets to grupper rykker ned til nivå to.

Tsjekkia, Sverige og USA er Norges siste motstandere etter kampen mot Østerrike.

