Zuccarello og hans Minnesota Wild røk ut av NHL-sluttspillet i den første runden, og nordmannen var derfor aktuell for en reise til Finland for å delta i resten av verdensmesterskapet for Norge.

Tirsdag bekrefter landslagssjef Petter Thoresen overfor TV 2 at det ikke blir noe av.

Norge spiller sin neste kamp mot Østerrike onsdag, før Tsjekkia, Sverige og USA venter i de tre siste. Norge kjemper for å unngå å rykke ned fra elite-VM.

