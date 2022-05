Giroens historiske vinner til sykehus – fikk champagnekork i øyet

Syklisten fra Eritrea ble tidenes første svarte afrikaner til å vinne en Grand Tour-etappe. Etterpå skulle Girmay feire det med å sprette en champagneflaske på podiet, men korken traff ham i venstreøyet.

Bilder fra seansen viste at 22-åringen var plaget i etterkant.

Giro-arrangøren bekrefter overfor Cyclingnews at Intermarché-rytteren fikk behandling fra eget lag og rittlegen et kvarter etter uhellet. Det ble senere bestemt å frakte ham til sykehus for videre undersøkelser.

Intermarché vil først onsdag morgen avgjøre om Girmay er i stand til å fortsette årets Giro d'Italia.

