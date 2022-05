Mandagens direkte TV-sport

15.20: Ishockey, Elite-VM menn i Finland, gruppespillet: Gruppe B: Latvia – Norge fra Tammerfors. Etter søndagens poengtap mot Storbritannia må Norge hente de bonuspoengene de kan få. (Viasat 4)

18.00: Fotball, Eliteserien menn (6. runde): Lillestrøm – Sarpsborg 08 fra Åråsen stadion. (Eurosport N), Bodø/Glimt – Tromsø, Kristiansund – Strømsgodset, Odd – Haugesund, Rosenborg – Sandefjord, Viking – Jerv, Aalesund – Molde. (Samlesending MAX, enkeltkamper på Eurosport Pluss og TV2 Play)

18.00: Fotball, 1. divisjon menn (6. runde): Brann – Sandnes Ulf fra Brann stadion, Fredrikstad – Skeid fra Fredrikstad stadion, Stabæk – Grorud fra Nadderud. (Enkeltkamper på Eurosport Pluss og TV2 Play).

19.20: Ishockey, Elite-VM menn i Finland, gruppespillet: Gruppe B : Finland – USA fra Tammerfors. (Vsport+)

20.00: Eliteserien menn (6. runde): Vålerenga – HamKam fra Intility Arena. Skal det endelig bli fullsatt igjen på en hjemmekamp for VIF? VIF-trener Dag-Eilev Fagermo kommer fra et skuffende 0-1 tap for Tromsø. Her skal det skapes begeistring. Kampen avslutter det som kalles fotballens festdag. (MAX)

20.40: Fotball, engelsk opprykkskvalifisering, semifinale 2. kamp: Mesterskapsserien: Huddersfield – Luton fra John Smiths Stadium. Det står 1-1 etter den første kampen. (Vsport1)

21.00: Fotball, engelsk Premier League menn (37. runde): Newcastle – Arsenal fra St. James’ Park. Arsenal er hardt presset i kamp om 4. plassen og må holde unna her. (TV2 Sport Premium)

