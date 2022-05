Bekymret Klopp: – Vi vil se hvor mange som kan spille

Det bekreftet Klopp på en pressekonferanse mandag.

Hans tropp har flere utfordringer med skader. Fabinho mistet også FA-cupfinalen mot Chelsea med en strekkskade, og underveis måtte både Mohamed Salah og Virgil van Dijk forlate banen med kjenninger.

Klopp sa at de vil gjøre seg bedre kjent med skadeproblemene når laget samles mandag for å trene. Han sier videre at det ikke hjalp at FA-cupfinalen gikk til ekstraomganger.

– Når de ankommer treningen vil vi se hvor mange som kan spille. De 30 ekstra minuttene gjorde en stor forskjell, sa Klopp og antydet at Fabinho blir bedre og bedre.

Salah har spilt nok en flott sesong for de rødkledde og har scoret 30 mål på 49 kamper. En sesongavslutning uten den egyptiske lynvingen kan være utslagsgivende.

Endringer på laget

Klopp liker spesielt lite at laget skal spille mot Southampton allerede tirsdag. Han mener de kunne ha spilt hengekampen torsdag. Tyskeren sier at det tvinger ham til å endre mer på laget enn han ellers ville gjort.

– Vi vil gjøre endringer. Jeg vet ikke hvor mange, sa han og sendte så et stikk i FAs retning for ikke å sette kampen samtidig som resten av hengekampene i ligaen. Det spilles tre oppgjør torsdag.

Klopp nevnte også hviletiden Southampton har hatt siden sin siste kamp. Den ble spilt 7. mai mot Brentford (0-3-tap).

– De vil kanskje mangle rytme, men vi mister den fordelen om vi må gjøre endringer. De er helt opplagte, sa han.

Hektisk

Søndag venter den siste ligakampen for sesongen hvor Wolverhampton står på motsatt banehalvdel.

Liverpool har fire poeng opp til Manchester City, og vil ha ett poeng opp foran den siste kampen om de slår Southampton.

28. mai venter dessuten mesterligafinalen mot Real Madrid. Det kan føre til at Klopp kanskje må prioritere ned de siste seriekampene.

(©NTB)