Overtidsjubel for Leeds – plukket viktig poeng i nedrykkskampen

Etter at Burnley tapte mot Tottenham tidligere søndag, hadde Leeds muligheten til å klatre over streken med poeng mot Brighton. Det greide de med et nødskrik.

Leeds fikk en kjempemulighet etter en corner allerede etter fire minutter, men skuddet til Joe Gelhardt fra tre meter gikk rett i hodet på lagkamerat Liam Cooper på Brightons mållinje.

I stedet var det Brighton som skulle ta ledelsen ved Danny Welbeck etter drøyt 20 minutter. Spissen var iskald alene på topp og vendte av to forsvarere før han chippet ballen over keeper og i mål.

Vertene skapte flere store sjanser i 2. omgang, men måtte vente på utligningen. Den kom to minutter på overtid da Struijk headet inn 1-1 etter flott framspill av Gelhardt.

Leeds har ett poeng mer enn Burnley under nedrykksstreken, men sistnevnte har langt bedre målforskjell og en kamp til gode. Burnley møter Aston Villa borte torsdag og tar imot Newcastle tre dager senere i siste serierunde. Leeds avslutter borte mot Brentford.

[ Mahrez’ straffebom holder liv i tittelkampen da City avga poeng ]