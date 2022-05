Fire tomålsscorere i Branns 10-0-seier over Riises Avaldsnes

Guro Bergsvand, Svava Rós Gudmundsdóttir, Elisabeth Terland og Maria Brochmann satte alle to mål hver seg, mens Ingrid Stenevik og Marit Bratberg Lund sto for de to andre.

Det var Branns åttende seier av ni mulige denne sesongen. Tittelforsvarernes eneste poengtap har kommet mot serietoer Vålerenga.

Bergsvand satte inn 1-0 etter sju minutter. Terland økte til 2-0 seks minutter senere før Bergsvand nok en gang var framme gjorde 3-0 etter en corner. Nok en gang var Lund nest sist på ballen.

Ti minutter før sidebytte la islandske Gudmundsdóttir på til 4-0.

Fire minutter etter hvilen var Stenevik høyest i feltet og styrte inn 5-0 på corneren fra Lund, mens Gudmundsdottir økte til 6-0 kort tid etter. Lund var nest sist ved tre anledninger og banket selv inn 7-0 da hun fikk stå umarkert inne i boksen etter en effektiv kontring. Det var bare gått ti minutter av omgangen, og man fryktet nok det verste på Avaldsnes-benken.

Terland ville også være med på tomålsleken og sørget for 8-0 etter snaue timen. Hennes erstatter Maria Brochmann fikk stå uhindret og scoret 9-0-målet med tolv minutter igjen. Brochmann ble kampens fjerde tomålsscorer da hun ordnet en tosifret ledelse for Brann.

Avaldsnes og John Arne Riise ble før helgen tilkjent 3-0-seier etter at bortekampen mot Kolbotn i april ble avlyst på grunn av dårlig bane på Sofiemyr stadion. Laget har sju poeng på ni kamper.

Rogalendingene har tidligere i år tapt 0-6 for Rosenborg og Vålerenga.

