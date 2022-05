Det er tredje gang Ruud skal opp mot Djokovic. Tap i strake sett ble utfallet i de foregående kampene.

– Han er verdens beste tennisspiller og har vært det i mange år. Det blir tøft, men jeg skal prøve mitt beste og gi ham en tøff fight. Jeg skal vise at jeg har lyst til å vinne kampen, sa Ruud til NTB etter fredagens drama mot canadiske Denis Shapovalov.

Der spilte han seg til hele 15 bruddballer. Ni av dem kom i ett og samme game, og først på den siste kom gjennombruddet som banet vei for semifinalespill på rødgrusen i Italia.

23-åringen husker godt sitt første konkurransemøte med Djokovic. I september 2020 rystet han serberen i første sett i semifinalen i nettopp ATP Masters 1000-turneringen i Roma.

– Jeg hadde to settballer, men greide ikke å utnytte dem. Mot en spiller som ham må man ta vare på de små sjansene man får.

– Dette blir den største utfordringen jeg har hatt så langt i år, og det er gøy å møte ham her i Roma igjen to år etter min første semifinale på dette nivået. Jeg skal gjøre det jeg kan for å få revansj.

Ruud spilte også mot Djokovic i ATP-sluttspillet i november i fjor. Det ga serbisk seier 7-6 (7-4), 6-2 i en kamp der Ruud fikk inn en vellykket bruddball i første game.

Djokovic har vunnet Masters-tittelen i Roma fem ganger, senest i 2020. Han kom seg fredag til semifinalen ved å slå ut Felix Auger-Aliassime fra Canada med sifrene 7-5, 7-6 (7-1).

(©NTB)