Liverpool slo Chelsea i FA-cupfinalen – vant nok et straffedrama

Som i ligacupfinalen måtte det straffer til for å skille lagene etter en målløs kamp. Nok en gang var det Liverpool som trakk det lengste strået.

Chelsea var lenge det førende laget i finalen på Wembley, der Liverpool fikk slite uten Salah i store deler av kampen. Før ekstraomgangene måtte også van Dijk kaste inn håndkleet, men Liverpool kunne til slutt juble for sitt andre trofé denne sesongen. Kostas Tsimikas satte den avgjørende straffen til 6-5.

Dermed tok Liverpool sin første FA-cuptittel siden Steven Gerrard ledet an i en dramatisk finaleseier over West Ham i 2006.

Med ligacupen og FA-cupen allerede i boks kan Liverpool fortsatt bli historiske ved å vinne fire store trofeer i en og samme sesong. De rødkledde jakter tre poeng bak Manchester City i Premier League, der begge har to kamper igjen. 28. mai skal Jürgen Klopps menn spille mesterligafinale mot Real Madrid.

Der kan det hende Liverpool må klare seg uten Salah eller van Dijk.

Kopi av ligacupen

Selv om det nok en gang ble 0-0 i en finale mellom Liverpool og Chelsea, var duellen alt annet enn kjedelig.

Begge kunne ha vunnet i ordinær tid, men Chelsea styrte de første 75 minuttene.

Christian Pulisic brant to gode muligheter, og Alisson reddet et godt forsøk fra Marcos Alonso før Salah måtte byttes ut mot Diogo Jota etter 33 minutter.

Pulisic og Alonso kom til flere muligheter også like etter hvilen, men Alisson og tverrliggeren hindret Chelsea-ledelse. Jota kom til de beste sjansene for Liverpool, men avslutningene gikk like utenfor mål.

Etter 75 minutter våknet Liverpool, som var veldig nær å ta ledelsen ved to anledninger. Først skjøt Luis Diaz i stolpen og ut, mens Andy Robertson fulgte opp med et nytt stolpeskudd like etter.

Avgjort straffer

Ekstraomgangene var litt mer sjansefattige, og mot slutten gjorde lagene seg klare til nok en straffesparkkonkurranse. I ligacupfinalen ble Kepa Arrizabalaga «syndebukken» for Chelsea, etter at den spanske målvakten ble byttet inn like før det skulle avgjøres fra krittmerket. Denne gangen ble Kepa værende på benken.

Landsmannen César Azpilicueta skjøt i stolpen og ut på Chelseas andre straffe, og Liverpool så ut til å sikre sin åttende FA-cuptriumf da Sadio Mané gikk fram for å ta lagets femte straffespark.

Mendy klarte ikke å gjøre noe med Liverpools fire første straffespark, men i duellen med landsmannen Mané holdt senegaleseren Chelsea inne i kampen.

Thomas Tuchel jublet vilt, men tyskeren måtte uansett avfinne seg med at Chelsea røk på nok et finaletap i FA-cupen. Mason Mount brant Chelseas sjuende straffespark, og dermed kunne Tsimikas avgjøre for Liverpool.

Dermed ble det tap i FA-cupfinalen for tredje sesong på rad for Chelsea. I 2021 vant Leicester 1-0 over London-laget, og i 2020 ble det 1-2-tap for London-rival Arsenal.

KAMPFAKTA

FA-cupen menn lørdag, finale :

Chelsea – Liverpool 0-0 e.o. (straffer 5-6)

Wembley Stadium: 84.897 tilskuere.

Dommer: Craig Pawson.

Gult kort: Reece James, Chelsea.

Chelsea (3-4-2-1): Édouard Mendy – Trevoh Chalobah (César Azpilicueta fra 106.), Thiago Silva, Antonio Rüdiger – Reece James, Mateo Kovacic (N’Golo Kanté fra 66.), Jorginho, Marcos Alonso – Mason Mount, Christian Pulisic (Ruben Loftus-Cheek fra 106.) – Romelu Lukaku (Hakim Ziyech fra 85.).

Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk (Joël Matip fra 91.), Andrew Robertson (Kostas Tsimikas fra 111.) – Naby Keïta (James Milner fra 74.), Jordan Henderson, Thiago – Mohamed Salah (Diogo Jota fra 33.), Sadio Mané, Luis Díaz (Roberto Firmino fra 98.).