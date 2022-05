Berge-scoring holdt liv i Sheffield Uniteds opprykkshåp

I første semifinalekamp så det veldig tøft ut for Sheffield United og Berge. Scoringer av Jack Colback og Brennan Johnson sørget for at Nottingham Forest så ut til å ta med seg en tomålsseier foran returoppgjøret.

Men på overtid stanget Berge inn 1-2 etter en corner.

Nordmannen spilte hele kampen for Sheffield United, som må heve seg betraktelig til tirsdagens kamp i Nottingham om klubben skal returnere til Premier League.

Den andre semifinalen går mellom Luton og Huddersfield. 1-1 er resultat mellom dem før returen mandag.