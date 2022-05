Ishockeygutta fikk pryl i VM-åpningen: – En realitysjekk

Finland tok OL-gullet i vinter og har nærmest som alltid levert i VM. Fredag ble det lagt opp til hockeyfest i den nye storstuen ned plass til 13.000 tilskuere.

Der stilte Norge med seks VM-debutanter og var uten etablerte nøkkelspillere som Ken André Olimb og Andreas Martinsen i kamptroppen.

Det norske laget skulle opptre samlet i egen sone og rydde unna returer fra Henrik Haukeland. Planen fungerte nesten i hele første periode, men med halvannet minutt til pause fant Harri Pesonen nettmaskene.

Slitne norske spillere ble fullstendig utspilt etter et langt bytte.

Svak midtperiode

Før den finske scoringen var det faktisk Norge som hadde vært farligst frampå. En puck fra Max Krogdahl slo i tverrliggeren, og Ludvig Hoff hadde i tillegg en stor mulighet. Den reddet Finlands målvakt med tuppen av spaken.

I midtperioden økte finnene ledelsen da Toni Rajala uhindret fikk stille inn siktet. Kort tid etter straffet vertene nådeløst norsk slurv. Tobias Fladeby mistet pucken på offensiv blålinje, og finnene kom tre mot to. OL-helten Hannes Björninen styrte inn 3-0.

– De er bedre og gjør ting enklere enn oss. Det må folk forstå, slo Mats Rosseli Olsen fast overfor Viaplay etter midtperioden.

Finland fikk en strålende start på den tredje perioden. Joel Armia satte inn 4-0 i overtallsspill etter kun 1.36 minutter, mens Jere Sallinen gjorde kveldens femte nettkjenning bak Haukeland i sluttfasen.

– Det ble jo en realitysjekk for oss. Vi får se hvor nivået ligger, og vi er for dårlige i spillets avgjørende faser. Det er under enhver kritikk. Vi må bli bedre, sa Haukeland til Viaplay.

Målvakten stoppet 27 av 32 finske skudd.

Thoresens siste

Norge møtte sist Finland i fjorårets VM i Latvia og tapte 2-5. Finnene ble verdensmestere i 2019 og tok sølvet i 2021. 2020-VM ble avlyst på grunn av koronapandemien.

Dette mesterskapet er Petter Thoresens siste som norsk landslagssjef. Han har måttet tåle en del leie skadeforfall, ikke minst på backsiden hvor rutinerte Jonas Holøs og Aleksander Bonsaksen ikke er med. Den eldste norske VM-backen denne gangen er 30 år.

Neste motstander i gruppe B for Norge blir Storbritannia søndag. Det norske laget møter også Latvia (16/5), Østerrike (18/5), Tsjekkia (21/5), Sverige (22/5) og USA (24/5).

