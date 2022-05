Helsetilsynet: Finn Christian Jagge fikk uforsvarlig helsehjelp

Det skriver VG , som har fått tilgang til helsetilsynets rapport. Der heter det at sykehuset brøt ni lovparagrafer i tre ulike lovverk under behandlingen av den tidligere stjernealpinisten.

Tilsynet skriver blant annet at «helsehjelpen var ikke forsvarlig» og peker på både svikt i pasientsikkerhet, brudd på egne faglige retningslinjer og forsinket behandling.

Alpinisten kjent som «Finken» døde på Ullevaal sykehus 8. juli i 2020. For snaut to uker siden ble det kjent at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mener at Jagge døde som følge av feilbehandling.

Sykehuset har erkjent at antibiotikabehandlingen ble startet for sent da Jagge ble innlagt for annen gang på kort tid. NPE mener at dødsfallet kunne vært unngått dersom han hadde fått antibiotika i tide.

I forkant av det omtalte sykehusoppholdet hadde Jagge vært innlagt i 20 dager og operert fire ganger som følge av blokade i tynntarmen og blodforgiftning.

