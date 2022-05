Forsker advarer mot NFFs homokrav til Qatar

– Vi kan ikke gå til et mesterskap der det er forbudt for homofile å komme. Det er en umulighet, så da må man jobbe for å få suspendert loven under mesterskapet, sier Klaveness til NRK.

Men postdoktor Mari Norbakk ved Christian Michelsens institutt, som kjenner forholdene i Qatar godt, advarer mot at en midlertidig suspensjon under mesterskapet i november og desember kan gjøre forholdene for landets homofile verre.

– Jeg er redd for at å gå inn for å beskytte supportere en måned, kan medføre en dramatisk forverring av situasjonen for lokale skeive som kan vare mye, mye lenger enn én måned, sier hun.

Sosialantropolog Norbakk mener at NFF må ha glemt å konsultere skeive som lever i Qatar, og hun tror at denne gruppen ikke vil se nytten av en midlertidig oppheving av forbudet.