Berge-etterfølger trolig snart på plass

– Vi har gjennomført mange veldig gode intervjuer. Målet er å være ferdig med prosessen i løpet av utgangen av mai, sier håndballforbundets generalsekretær Erik Langerud til NTB.

Det ligger an til at personen som får jobben, må løses ut fra en kontrakt som klubbtrener. Dette vil måtte bli håndtert etter at NHF har bestemt seg for sin kandidat.

Svenske Michael Apelgren og den norske duoen Kristian Kjelling og Jonas Wille er alle nevnt som velkvalifiserte for jobben. Langerud vil ikke si noe om hvor mange som er intervjuet og hvilke nasjonaliteter det dreier seg om.

Christian Berge valgte å bli Kolstad-trener i vinter, og det gjorde at han ikke fikk fortsette som landslagssjef. Han ble ansatt i 2014.

Jobben som landslagssjef innebærer et bredt spekter av oppgaver ved siden av å lede seniorgutta, blant annet oppfølging av yngrelandslag og å bidra til utviklingen av norsk håndball på flere nivåer.

Norges neste seniormesterskap for menn blir VM i Polen og Sverige neste år.

[ Jakten på landslagstrener i gang – Kjelling blant søkerne ]