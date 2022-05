Agüero-statue avduket ti år etter overtidsthrilleren: – Endret livet mitt

Argentineren var i klubben i ti år fra 2011 og var en sentral brikke i oppbyggingen av storlaget man kjenner i dag.

– Det er fantastisk. Jeg er veldig glad for denne statuen. Det er spesielt, sier Agüero til Sky Sports.

13. mai 2012 vant City ligaen med to mål på overtid og 3-2-seier over Queens Park Rangers. Det var første seriegull siden 1968 for klubben og starten på en ny æra. Siden har de lyseblå vunnet serien fire ganger og styrer mot nok en tittel med to kamper igjen av årets sesong.

– Det endret livet mitt, klubben og alt. For meg er det det største øyeblikket i livet mitt. Det vil alltid være i hjertet mitt, sa Agüero.

Agüero scoret 260 mål på 390 kamper for Manchester City. Det viktigste var 3-2-målet mot QPR for nøyaktig ti år siden.

Statuen av måltyven gir selskap til Vincent Kompany og David Silva, som også er foreviget utenfor Citys hjemmebane.

– Disse spillerne representerer en type fotball som er fornøyelig, god for øyet, effektiv og som har brakt med seg mange trofeer, sier klubbens styreleder Sjeik Khaldoon Al Mubarak, ifølge BBC.

