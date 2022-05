Norges OL- og Paralympics-helter hyllet og bespist av kongeparet

74 OL-deltakere og 12 Paralympics-deltakere var blant de 144 personene til bords der det ble servert blant annet marmorert laks og andebryst.

– Siden vi ikke kunne få følge dere fra tribunen i Beijing, ville vi gjerne invitere dere hjem til oss i stedet, sa kong Harald i sin tale til utøverne.

Kongen sa at han er glad for at det hører til jobben å se idrett på TV og følge med på norske utøveres prestasjoner. Han pekte på at Norge fikk 37 medaljer i Beijing og tok medalje i alle idretter med norsk deltakelse.

– Noen av dere begynner sikkert å bli litt lei av alle hilsenene fra meg. Men det er altså deres egen skyld, sa han.

Kongen trakk spesielt fram curlingekteparet Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten og deres friske diskusjoner underveis i kampene.

– Her på huset har vi jo også litt erfaring med gledene og utfordringene ved det å både leve og jobbe sammen. Faktisk har dronningen og jeg – og kronprinsparet – til sammen 75 års erfaring med dette. Så det er bare å spørre om dere skulle trenge noen råd, meldte han.