Ingebrigtsen-brødrene i stjernefelt i Eugene

Stevnet er det tredje i Diamond League denne sesongen.

Lillebror Jakob har en god historie fra distansen. I 2017 ble han den yngste noensinne til å løpe på under fire minutter som 16-åring. Da løp han på 3.58,07, før han ett år senere løp like under seks sekunder raskere.

I fjor vant han sin første engelske mil og satte den raskeste tiden noensinne på amerikansk jord med 3.47,24. I Eugene 28. mai møter han erkerival Timothy Cheruiyot (Kenya) til en ny duell. De to kjempet mye seg i mellom under fjorårets sesong der Jakob vant 1500-meteren i OL i Tokyo foran Cheruiyot.

Kenyaneren vant på sin side Diamond League sammenlagt.

I Eugene vil altså storebror Filip også være med. Det samme er den sterke etioperen Samuel Tefera, som tok VM-gull innendørs på 1500 meter i slutten av mars. Jakob Ingebrigtsen ble der nummer to.

Abel Kipsang (Kenya), Cole Hocker (USA), Matthew Centrowitz (USA), Colin Sahlman (USA), Cooper Teare (USA), Clayton Murphy (USA), Vincent Kibet Keter (Kenya), Stewart McSweyn (Australia), Jake Heyward (Wales), Oliver Hoare (Australia) og spanske Ignacio Fontes fullfører feltet.

