Zucca-assist i nytt Wild-tap mot Blues

Dermed har de to «matchballer» i kampen om avansement i Stanley Cup. Blues har vunnet de to siste kampene med like sifre. Natt til onsdag norsk tid var de best også på Wilds hjemmearena i St. Paul.

– Vi gjorde en del ukarakteristiske ting. Vi gjorde mange feil, sa Wild-trener Dean Evanson etter kampen, ifølge StarTribune.

Målet Zuccarello hadde assist på kom sent i den første perioden. Zuccarello slo pucken til Kevin Fiala, som i sin tur fant Kirill Kaprizov foran mål.

Russeren var svært presis da han skjøt pucken over skulderen på Blues-målvakt Jordan Binnington fra en trang vinkel.

Det var nordmannens tredje poeng på de fem første kampene i sluttspillet.

Kaprizov-dobbel

Før det hadde Ryan O'Reilly sendt Blues i ledelsen før Kaprizov utlignet etter 13 minutter. Wild ledet dermed 2-1 etter den første perioden.

Kaprizov har vært en av Wilds største ledestjerner denne sesongen, og har bidratt sterkt til at laget til slutt ble blant de som fikk spille Stanley Cup-sluttspillet. Hans to scoringer greide likevel ikke sikre laget en fordel i kampen mot Blues.

– Målet er ikke at jeg skal spille bra. Målet er at laget skal spille bra, og vi vant ikke, sa Kaprizov.

Hattrick

2. periode forble målløs fram til Blues' Brandon Saad utlignet fire minutter før slutt. I tredje periode var Wild sjanseløse mot en svært god Vladimir Tarasenko.

30-åringen scoret to raske mål før han fullbyrdet hattricket med et drøyt minutt igjen av kampen.

Med tapet er Zuccarello og co. avhengige av å slå tilbake i det neste oppgjøret natt til fredag norsk tid. Det skjer på bortebane.

– Det må være vår beste kamp, konstaterte Evanson.